Рябков упрекнул США в невыполнении обещания по захваченному танкеру Marinera

Он отметил, что российская сторона до сих пор не получила информации о том, когда американские власти намерены выполнить взятые на себя обязательства. Дипломат подчеркнул, что обещание об освобождении российских граждан из состава экипажа было дано Вашингтоном на самом высоком уровне.
Напомним, танкер «Маринера», ранее носивший название «Белла-1», был задержан американской береговой охраной седьмого января у побережья Южной Америки. В Вашингтоне судно обвинили в незаконной смене названия и государственного флага с целью обхода международных санкций, запрещающих перевозку венесуэльской нефти. Американские власти сразу объявили о возбуждении уголовного преследования по данному факту. МИД РФ оперативно подтвердило наличие на борту задержанного танкера граждан России и потребовало их незамедлительного возвращения на родину. Позднее Мария Захарова сообщила, что двое моряков с российскими паспортами должны были быть освобождены по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.
