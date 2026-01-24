Рябков упрекнул США в невыполнении обещания по захваченному танкеру Marinera

Он отметил, что российская сторона до сих пор не получила информации о том, когда американские власти намерены выполнить взятые на себя обязательства. Дипломат подчеркнул, что обещание об освобождении российских граждан из состава экипажа было дано Вашингтоном на самом высоком уровне.