Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протоколы безопасности для Украины после конфликта прочные, пишут СМИ

Reuters: протоколы безопасности для Украины после конфликта очень прочные.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника утверждает, что протоколы безопасности, предусмотренные для Украины после конфликта, очень прочные.

«Протоколы безопасности, предусмотренные для послевоенной Украины, очень прочные», — говорится в публикации.

В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше