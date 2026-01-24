Протоколы безопасности для Украины после конфликта прочные, пишут СМИ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника утверждает, что протоколы безопасности, предусмотренные для Украины после конфликта, очень прочные.
«Протоколы безопасности, предусмотренные для послевоенной Украины, очень прочные», — говорится в публикации.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.Читать дальше