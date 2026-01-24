Мирошник: Киев осуществляет провокации во время переговоров

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ осуществили ряд преднамеренных провокаций во время переговоров в Абу-Даби.
По его словам, это очень похоже на серию умышленных провокаций, осуществляемых киевским режимом в период переговоров.
«У Зеленского слова сильно расходятся с делами», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.
Напомним, что накануне беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи Алешковской больницы. Погибли все три медработника, находившиеся в автомобиле.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила нападение ВСУ на медицинский персонал.
В пятницу в столице ОАЭ прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности и встреча глав двусторонней группы по экономическим вопросам — спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Российскую делегацию, состоящую из представителей Министерства обороны, возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба, адмирал Игорь Костюков.