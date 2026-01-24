Ричмонд
В Румынии посчитали расходы на объединение с Молдавией

Возможное объединение Румынии с Молдавией может обойтись в 70−90 миллиардов евро в течение 15 лет.

Возможное объединение Румынии с Молдавией может обойтись в 70−90 миллиардов евро в течение 15 лет. Такие расчёты опубликовало румынское деловое издание Bursa.

Как пишет издание, только на выравнивание доходов и социальных стандартов Румынии потребовалось бы тратить от 1,5% до 2,5% своего ВВП ежегодно в первые пять лет. Это составило бы от 26 до 44 миллиардов евро.

Общая сумма в 60−80 миллиардов евро за 15 лет включает различные компоненты поддержки, инвестиций и выравнивания для Бухареста. Для Молдавии дополнительные затраты на модернизацию инфраструктуры и адаптацию к законодательству оцениваются ещё в 8−15 миллиардов евро.

Авторы расчётов отдельно отмечают неопределённость, связанную с Приднестровьем, где дополнительные расходы могут составить 2−5 миллиардов евро.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что на референдуме проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив это трудностями суверенного существования республики.

