Украина начала импортировать еще больше электричества из Европы

Минобороны России неоднократно отчитывалось об атаках на объекты энергетической инфраструктуры Украины, «используемые в интересах ВСУ». В предыдущий раз российские войска нанесли удар по объектам энергетики, которые используются в интересах ВПК Украины, в ночь на 24 января, сообщило Минобороны. Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.