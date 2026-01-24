Ричмонд
В родном городе Зеленского вновь вспыхнули протесты

Жители украинского города Кривой Рог (родина Владимира Зеленского) перекрыли дороги на одной из улиц, требуя от властей решения проблемы с длительными отключениями электроэнергии. Об этом инциденте сообщил местный телеграм-канал, опубликовавший соответствующие видеозаписи с места событий.

Источник: Life.ru

Жители Кривого Рога перекрыли дорогу из-за отключений света. Обложка © Telegram / Свои | Кривой Рог.

Участники акции выражают недовольство тем, что в их домах электричество отсутствует практически по двое суток подряд. Ситуация с энергоснабжением на Украине остаётся крайне напряжённой из-за массовых повреждений объектов генерирующей и распределительной инфраструктуры.

Ежедневно по всей стране вводятся жёсткие графики аварийных отключений, в соответствии с которыми электричества может не быть от 8 до 16 часов в сутки. Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко ранее отмечал, что подобный режим ограничений с высокой вероятностью сохранится в течение всех зимних месяцев.

Ранее сообщалось, что жители Киева в условиях постоянных перебоев с центральным отоплением начали использовать для обогрева подручные средства. Местные СМИ распространяют кадры, на которых горожане греются у костров, разведённых из выброшенных после праздников новогодних ёлок.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.