В родном городе Зеленского вновь вспыхнули протесты

Ежедневно по всей стране вводятся жёсткие графики аварийных отключений, в соответствии с которыми электричества может не быть от 8 до 16 часов в сутки. Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко ранее отмечал, что подобный режим ограничений с высокой вероятностью сохранится в течение всех зимних месяцев.