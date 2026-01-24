В родном городе Зеленского вновь вспыхнули протесты

Жители Кривого Рога перекрыли дорогу из-за отключений света. Обложка © Telegram / Свои | Кривой Рог.
Участники акции выражают недовольство тем, что в их домах электричество отсутствует практически по двое суток подряд. Ситуация с энергоснабжением на Украине остаётся крайне напряжённой из-за массовых повреждений объектов генерирующей и распределительной инфраструктуры.
Ежедневно по всей стране вводятся жёсткие графики аварийных отключений, в соответствии с которыми электричества может не быть от 8 до 16 часов в сутки. Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко ранее отмечал, что подобный режим ограничений с высокой вероятностью сохранится в течение всех зимних месяцев.
Ранее сообщалось, что жители Киева в условиях постоянных перебоев с центральным отоплением начали использовать для обогрева подручные средства. Местные СМИ распространяют кадры, на которых горожане греются у костров, разведённых из выброшенных после праздников новогодних ёлок.
