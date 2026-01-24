Латвия прекратит все автобусные рейсы в Белоруссию

Латвия закроет все автобусные рейсы в Белоруссию. Об этом пишет Baltnews.
По данным издания, перевозчикам не будут продлевать лицензии.
С 1 февраля перестанут ходить автобусы из Риги в Витебск. С 26 февраля закроются маршруты в Минск. С 27 июня исчезнет автобусное сообщение с Гомелем.
Осенью латвийские власти ввели запрет на нерегулярные (экскурсионные) пассажирские перевозки автобусами через границу с Белоруссией и Россией. Действовать мера будет год.
Ранее стало известно, что в Латвии вместо выступления российских спортсменов на Олимпиаде будут включать рекламу.