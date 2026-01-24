Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия прекратит все автобусные рейсы в Белоруссию

Власти Латвии полностью запретят автобусное сообщение с Белоруссией.

Источник: АиФ Воронеж

Латвия закроет все автобусные рейсы в Белоруссию. Об этом пишет Baltnews.

По данным издания, перевозчикам не будут продлевать лицензии.

С 1 февраля перестанут ходить автобусы из Риги в Витебск. С 26 февраля закроются маршруты в Минск. С 27 июня исчезнет автобусное сообщение с Гомелем.

Осенью латвийские власти ввели запрет на нерегулярные (экскурсионные) пассажирские перевозки автобусами через границу с Белоруссией и Россией. Действовать мера будет год.

Ранее стало известно, что в Латвии вместо выступления российских спортсменов на Олимпиаде будут включать рекламу.