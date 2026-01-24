Переизбранный генсек Компартии Вьетнама пригласил Путина в гости

В публикации указывается, что в ходе общения Путин первым пригласил вьетнамского руководителя посетить Россию, когда тому будет удобно. То Лам, в свою очередь, с благодарностью принял это предложение и выдвинул встречное приглашение, выразив надежду на скорый визит президента РФ во Вьетнам.