Переизбранный генсек Компартии Вьетнама пригласил Путина в гости

В публикации указывается, что в ходе общения Путин первым пригласил вьетнамского руководителя посетить Россию, когда тому будет удобно. То Лам, в свою очередь, с благодарностью принял это предложение и выдвинул встречное приглашение, выразив надежду на скорый визит президента РФ во Вьетнам.
Накануне агентство VNA подтвердило, что То Лам был переизбран на высшую партийную должность. Таким образом, он продолжит возглавлять правящую партию в течение следующего пятилетнего срока, который продлится с 2026 по 2031 год. Это решение подчеркивает преемственность политического курса страны.
Также в ходе беседы Путин и То Лам обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. Основное внимание было уделено сотрудничеству в ключевых сферах: политическом взаимодействии, торгово-экономических связях и энергетике. Телефонный разговор прошёл в конструктивной и деловой атмосфере, подтвердив взаимную заинтересованность в укреплении всестороннего взаимодействия.
