Президент Румынии выступил против референдума об объединении с Молдавией

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что не видит необходимости проводить референдум об объединении с Молдавией. Об этом сообщает румынское онлайн-издание Hotnews.ro.
«Мы должны уважать волю граждан Молдовы. Сейчас нет четко выраженной поддержки этого курса в молдавском обществе, поэтому такой референдум не требуется», — сказал Дан, выступая в городе Фокшаны.
Он подчеркнул, что вопрос возможного объединения относится исключительно к компетенции граждан Молдавии. Приоритетом Бухареста остаётся поддержка европейской интеграции соседней республики.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что лично проголосовала бы за присоединение к Румынии, сославшись на сложную международную обстановку и трудности суверенного существования.
