Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Румынии выступил против референдума об объединении с Молдавией

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что не видит необходимости проводить референдум об объединении с Молдавией.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что не видит необходимости проводить референдум об объединении с Молдавией. Об этом сообщает румынское онлайн-издание Hotnews.ro.

«Мы должны уважать волю граждан Молдовы. Сейчас нет четко выраженной поддержки этого курса в молдавском обществе, поэтому такой референдум не требуется», — сказал Дан, выступая в городе Фокшаны.

Он подчеркнул, что вопрос возможного объединения относится исключительно к компетенции граждан Молдавии. Приоритетом Бухареста остаётся поддержка европейской интеграции соседней республики.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что лично проголосовала бы за присоединение к Румынии, сославшись на сложную международную обстановку и трудности суверенного существования.

Читайте также: «В Румынии посчитали расходы на объединение с Молдавией».

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше