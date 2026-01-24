ВСУ провели серию умышленных провокаций во время переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в телеграм-канале.
«Это еще одна атака по медикам в Херсонской области. Очень похоже на серию умышленных провокаций, реализуемых киевским режимом в период переговоров», — написал дипломат.
Мирошник подчеркнул, что действия Владимира Зеленского противоречат его словам. После атаки ВСУ на скорую помощь в Запорожской области он добавил, что это является вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права.
Ранее KP.RU сообщал, что 24 января утром украинские вооруженные формирования совершили атаку на санитарный автомобиль с помощью беспилотника. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что в результате взрыва все члены экипажа скорой помощи погибли.