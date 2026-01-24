Президент Румынии Дан отклонил идею референдума об объединении с Молдавией

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что идея проведения референдума о возможном объединении с Молдавией на данный момент не имеет смысла. Об этом 24 января он сообщил журналистам в городе Фокшань.
«Это неуместно, пока нет [такой] воли Республики Молдова. Этот вопрос [объединения с Румынией] касается исключительно граждан Республики Молдова», — сказал румынский лидер.
Дан отметил, что Румыния продолжает поддерживать Молдавию в ее стремлении к вступлению в Европейский Союз. По его словам, если в будущем молдаване изменят свою позицию, румынская сторона будет готова действовать в соответствии с их выбором.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что раньше поддерживала идею объединения с Румынией, но сейчас обозначила целью для страны вступление в ЕС. Политический аналитик Дмитрий Кисеев полагает, что молдавские власти намеренно подняли вопрос объединения с румынами, чтобы оказать давление на Евросоюз в связи с трудностями в финансировании.