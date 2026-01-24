Ричмонд
РБК-Украина: переговоры в Абу-Даби продвинулись в военной сфере

Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби не привели к прорыву в политической части, но продвинулись по военным вопросам.

Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби не привели к прорыву в политической части, но продвинулись по военным вопросам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

По данным издания, Россия настаивает на выводе украинских войск с территорий Донбасса, но Киев отказывается. В то же время утверждается, что стороны достигли большего прогресса в обсуждении военного блока.

Они рассматривали возможное разведение сил, механизмы мониторинга прекращения огня, создание центра по контролю за режимом тишины и определение самих понятий перемирия и его нарушений.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли первые прямые трёхсторонние консультации России, США и Украины столь высокого уровня. По данным Axios, стороны взяли паузу и встретятся вновь в воскресенье, 1 февраля.

Немецкая газета Die Zeit пишет, что Москва демонстрирует готовность обсуждать передачу части своих заблокированных средств в обмен на политические уступки. Речь может идти о сумме порядка 200 миллиардов долларов.

