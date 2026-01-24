Мелони: Рим изумлен неприемлемыми заявлениями Трампа о союзниках в Афганистане

«Правительство Италии изумлено заявлениями президента Трампа о том, что союзники по НАТО “оставались в стороне” в ходе операций в Афганистане. За почти двадцать лет участия наша страна заплатила цену, которую нельзя поставить под сомнение: 53 итальянских солдата погибли и более 700 получили ранения во время боевых действий, миссий по обеспечению безопасности и обучению афганских сил. По этой причине заявления, преуменьшающие вклад стран НАТО в Афганистане, неприемлемы, особенно если они исходят от страны-союзника», — говорится в заявлении премьер-министра, размещенном на сайте итальянского правительства.