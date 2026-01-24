«Это ещё одна атака на медиков в Херсонской области. Очень похоже на серию умышленных провокаций, реализуемых киевским режимом в период переговоров. У Зеленского слова сильно расходятся с делами», — заявил Мирошник, комментируя обстрел здания поликлиники в Каховке, который осуществили Вооружённые силы Украины (ВСУ).
Посол подчеркнул, что подобные действия демонстрируют полное расхождение слов главаря киевского режима Владимира Зеленского с делами.
Ранее зампред правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по зданию поликлиники в городе Каховка. В учреждении выбиты окна, много разбитых элементов, повреждено медицинское оборудование и мебель. Также в Херсонской области погибла вся бригада скорой помощи после атаки дрона ВСУ. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что убийство мирных жителей — это не что иное, как военное преступление.
