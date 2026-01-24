Мирошник: Киев устраивает провокации во время переговоров в Абу-Даби

Ранее зампред правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по зданию поликлиники в городе Каховка. В учреждении выбиты окна, много разбитых элементов, повреждено медицинское оборудование и мебель. Также в Херсонской области погибла вся бригада скорой помощи после атаки дрона ВСУ. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что убийство мирных жителей — это не что иное, как военное преступление.