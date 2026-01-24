В Румынии заявили, что объединение с Молдавией потребует 70−90 млрд евро

С учетом всех компонентов поддержки, инвестиций и выравнивания ориентировочный объем расходов Бухареста за пятнадцать лет оценивается в 60−80 млрд евро. В публикации указывается, что номинальный ВВП Румынии составляет около 350 миллиардов евро, а ВВП Молдавии — порядка 18−20 миллиардов евро.