В Румынии заявили, что объединение с Молдавией потребует 70−90 млрд евро

Возможное объединение с Молдавией может обойтись Румынии в 70−90 млрд евро в течение 15 лет, следует из расчетов издания Bursa.

Источник: Аргументы и факты

По данным издания, выравнивание доходов и социальных стандартов потребовало бы от Румынии ежегодных затрат в размере 1,5−2,5% ее валового внутреннего продукта в течение первых пяти лет. В денежном выражении это составляет 26−44 млрд евро.

С учетом всех компонентов поддержки, инвестиций и выравнивания ориентировочный объем расходов Бухареста за пятнадцать лет оценивается в 60−80 млрд евро. В публикации указывается, что номинальный ВВП Румынии составляет около 350 миллиардов евро, а ВВП Молдавии — порядка 18−20 миллиардов евро.

Аналитики отмечают, что объединение не предполагает фиксированной стоимости. Речь идет о комплексе разноплановых затрат, которые будут распределяться как по годам, так и между разными уровнями бюджетов.

Напомним, ранее эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил, что Молдавия может прекратить существовать как независимое государство после завершения процесса выхода из структур СНГ и войти в состав Румынии.