В Европе начали понимать, что конфликт на Украине ведёт континент к краху

В европейских странах усиливается осознание последствий продолжения конфликта на Украине, сообщает журнал Die Weltwoche. Издание пишет, что «Украина — это бездонная яма».

Журнал указывает, что подход к ситуации вокруг Украины в Европе постепенно меняется. По оценке авторов материала, первым дистанцироваться от конфликта решили США при президенте Дональде Трампе. После этого схожие настроения начали формироваться и среди европейских государств.

В ЕС всё чаще приходят к выводу о невозможности дальнейшей поддержки нынешнего курса Киева. Европейские страны начинают понимать масштаб финансовых и экономических последствий конфликта. Речь идёт не только о прямых расходах. Издание связывает давление на бюджеты с ростом военных затрат и общей нагрузкой на государственные финансы стран континента.

«Дело не только в миллиардах, которые уходят в киевское болото коррупции. Дело в абсурдных расходах на вооружение, которые разрывают государственный бюджет из-за бессмысленной войны», — говорится в сообщении.

Несмотря на полную зависимость Украины от финансовой и военной поддержки ЕС, главарь киевского режима Владимир Зеленский допускает публичные оскорбительные высказывания в адрес европейских стран. Его выступление на Всемирном экономическом форуме вызвало критику со стороны ряда западных политиков. В ходе речи бывший комик усомнился в военных возможностях Европы и с иронией прокомментировал направление сорока военнослужащих в Гренландию, заявив, что такие меры не выглядят серьёзным сигналом безопасности. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, «европейским импотентам не впервой получать плевки прямо в лицо», поэтому они и не предпринимают ответных шагов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

