Несмотря на полную зависимость Украины от финансовой и военной поддержки ЕС, главарь киевского режима Владимир Зеленский допускает публичные оскорбительные высказывания в адрес европейских стран. Его выступление на Всемирном экономическом форуме вызвало критику со стороны ряда западных политиков. В ходе речи бывший комик усомнился в военных возможностях Европы и с иронией прокомментировал направление сорока военнослужащих в Гренландию, заявив, что такие меры не выглядят серьёзным сигналом безопасности. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, «европейским импотентам не впервой получать плевки прямо в лицо», поэтому они и не предпринимают ответных шагов.