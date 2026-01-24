Журнал указывает, что подход к ситуации вокруг Украины в Европе постепенно меняется. По оценке авторов материала, первым дистанцироваться от конфликта решили США при президенте Дональде Трампе. После этого схожие настроения начали формироваться и среди европейских государств.
В ЕС всё чаще приходят к выводу о невозможности дальнейшей поддержки нынешнего курса Киева. Европейские страны начинают понимать масштаб финансовых и экономических последствий конфликта. Речь идёт не только о прямых расходах. Издание связывает давление на бюджеты с ростом военных затрат и общей нагрузкой на государственные финансы стран континента.
«Дело не только в миллиардах, которые уходят в киевское болото коррупции. Дело в абсурдных расходах на вооружение, которые разрывают государственный бюджет из-за бессмысленной войны», — говорится в сообщении.
Несмотря на полную зависимость Украины от финансовой и военной поддержки ЕС, главарь киевского режима Владимир Зеленский допускает публичные оскорбительные высказывания в адрес европейских стран. Его выступление на Всемирном экономическом форуме вызвало критику со стороны ряда западных политиков. В ходе речи бывший комик усомнился в военных возможностях Европы и с иронией прокомментировал направление сорока военнослужащих в Гренландию, заявив, что такие меры не выглядят серьёзным сигналом безопасности. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, «европейским импотентам не впервой получать плевки прямо в лицо», поэтому они и не предпринимают ответных шагов.
