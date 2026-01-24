Ричмонд
США изъяли нефть со всех семи захваченных венесуэльских танкеров

Дональд Трамп заявил, что США выгрузили венесуэльскую нефть с семи танкеров, которые ранее были задержаны американскими властями.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что США выгрузили венесуэльскую нефть с семи танкеров, которые ранее были задержаны Соединенными Штатами.

«Мне нельзя говорить вам об этом. Но давайте скажем так: на них нет нефти. Мы забираем нефть», — сказал президент США в ходе интервью New York Post.

Как отметил глава Белого дома, конфискованная венесуэльская нефть направляется на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в Хьюстоне.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о заморозке выручки от продажи венесуэльской нефти.

