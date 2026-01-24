Переговоры по Украине в ОАЭ продолжатся на следующей неделе, заявил Уиткофф

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на следующей неделе в Абу-Даби, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
«Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби», — написал Уиткофф на своей странице в соцсети Х.
Он назвал прошедшие в пятницу и субботу раунды переговоров конструктивными, подтвердив решимость администрации президента США Дональда Трампа добиваться урегулирования украинского конфликта.
