Переговоры по Украине в ОАЭ продолжатся на следующей неделе, заявил Уиткофф

Уиткофф: США, Россия и Украина продолжат переговоры на следующей неделе.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на следующей неделе в Абу-Даби, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

«Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби», — написал Уиткофф на своей странице в соцсети Х.

Он назвал прошедшие в пятницу и субботу раунды переговоров конструктивными, подтвердив решимость администрации президента США Дональда Трампа добиваться урегулирования украинского конфликта.

