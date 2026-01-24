«Нет и не будет»: Премьер Чехии закрыл вопрос самолётов L-159 для Украины

Отдельно премьер напомнил, что президент Чехии Пётр Павел уже ведёт предвыборную кампанию. Во время поездки на Украину Павел поддержал идею возможной продажи Киеву четырёх самолётов L-159. Аналогичную позицию ранее высказывал и Карел Ржехка. При этом Бабиш подчеркнул, что правительство выступает против передачи самолётов Украине, а партия «Свобода и прямая демократия» отвергает эту идею категорически.