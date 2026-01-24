«Нет и не будет»: Премьер Чехии закрыл вопрос самолётов L-159 для Украины

«Никаких L-159 нет и не будет. Это закрытый вопрос», — подчеркнул Бабиш.
Премьер назвал споры вокруг L-159 искусственной проблемой. Он раскритиковал начальника Генерального штаба чешской армии Карела Ржехку, заявив, что тому следовало промолчать, а не предлагать самолёты Украине. Бабиш напомнил, что министр обороны Яромир Зуна заявлял о необходимости самолётов L-159 для чешской армии.
Отдельно премьер напомнил, что президент Чехии Пётр Павел уже ведёт предвыборную кампанию. Во время поездки на Украину Павел поддержал идею возможной продажи Киеву четырёх самолётов L-159. Аналогичную позицию ранее высказывал и Карел Ржехка. При этом Бабиш подчеркнул, что правительство выступает против передачи самолётов Украине, а партия «Свобода и прямая демократия» отвергает эту идею категорически.
А ранее венгерский премьер Виктор Орбан вновь подтвердил жёсткую позицию своей страны по вопросу финансирования Украины со стороны Европейского союза. Будапешт продолжает придерживаться принципа, согласно которому на первом месте стоят интересы собственных граждан. Он категорически исключил возможность направления венгерских средств на поддержку Киева через механизмы ЕС и выступил против членства Украины в Евросоюзе.
