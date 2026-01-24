Мелони: Заявления Трампа о роли союзников в Афганистане неприемлемы

«Правительство Италии изумлено заявлениями президента Трампа о том, что союзники по НАТО “оставались в стороне” в ходе операций в Афганистане. За почти двадцать лет участия наша страна заплатила цену, которую нельзя поставить под сомнение: 53 итальянских солдата погибли и более 700 получили ранения во время боевых действий, миссий по обеспечению безопасности и обучению афганских сил», — сообщается в заявлении премьер-министра, размещённом на сайте итальянского правительства.
Мелони напомнила, что Рим немедленно отреагировал на теракты 11 сентября, развернув тысячи солдат и взяв на себя ответственность за один из ключевых оперативных районов. По её словам, прочная дружба с США требует взаимного уважения, которое является основой солидарности в НАТО. Министр обороны Гуидо Крозетто намерен направить официальные письма протеста своему американскому коллеге и генеральному секретарю альянса.
В интервью Fox News американский лидер заявил, что западноевропейские союзники мало участвовали в боевых действиях в Афганистане. По его словам, их войска «оставались в стороне от передней линии».
Ранее Мелони сообщила, что обратилась к президенту США с просьбой пересмотреть формат Совета мира по восстановлению и управлению сектором Газа. Она пояснила, что структура этой инициативы вызывает у итальянской стороны «объективные конституционные проблемы». Премьер попросила рассмотреть возможность пересмотра формата, «чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран».
