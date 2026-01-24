В Раде заявили об отсутствии отсрочки для «молодёжных» контрактников ВСУ

Он отметил, что ранее в Раду вносили законопроект, который должен был предусмотреть отсрочку для таких граждан. Однако документ не приняли. Костенко связал это с публичной критикой со стороны части депутатов, которых он назвал популистами. По его оценке, молодые люди, рассчитывавшие на краткий срок службы и дополнительные льготы, оказались в иной правовой ситуации. Он подчеркнул, что при демобилизации они не получают никаких гарантий освобождения от последующего призыва.