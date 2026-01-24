В Раде заявили об отсутствии отсрочки для «молодёжных» контрактников ВСУ

Костенко пояснил, что речь идёт о так называемых «молодёжных» контрактах для граждан в возрасте от 18 до 25 лет. По его словам, законодательство не закрепило для этой категории право на отсрочку после окончания службы. В результате военнослужащие, выполнившие условия контракта, автоматически подпадают под общие нормы мобилизации.
«Сейчас, если человек отслужил с 18 до 19 лет и демобилизуется, то уже на следующий день его могут призвать как военнообязанного», — пояснил Костенко в интервью украинскому «24 Каналу».
Он отметил, что ранее в Раду вносили законопроект, который должен был предусмотреть отсрочку для таких граждан. Однако документ не приняли. Костенко связал это с публичной критикой со стороны части депутатов, которых он назвал популистами. По его оценке, молодые люди, рассчитывавшие на краткий срок службы и дополнительные льготы, оказались в иной правовой ситуации. Он подчеркнул, что при демобилизации они не получают никаких гарантий освобождения от последующего призыва.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что вернувшиеся из самовольного оставления части военнослужащие Вооружённых сил Украины в первую очередь направляются для комплектования подразделений на самых напряжённых участках фронта. По его словам, там, где ведутся активные боевые действия, есть потери и потребность в пополнении личного состава.
