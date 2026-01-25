СМИ: на переговорах в Абу-Даби удалось достигнуть прогресса

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Переговоры в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта были «продуктивными», удалось достигнуть прогресса, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
«Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были “продуктивными”, достигнут прогресс», — говорится в публикации портала.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.Читать дальше