Axios: в США готовятся к скорой встрече Путина и Зеленского

Первый день трехсторонних консультаций по вопросам безопасности состоялся в Абу‑Даби 23 января, второе заседание прошло там же 24 января. По итогам переговоров Зеленский заявил, что новый раунд обсуждений по урегулированию конфликта на Украине может быть проведен в Абу‑Даби уже на следующей неделе.