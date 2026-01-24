Ричмонд
Axios: в США готовятся к скорой встрече Путина и Зеленского

По мнению Белого дома, встреча двух президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может вскоре состояться. Об этом сообщил представитель администрации президента США Дональд Трамп.

В США остались довольны ходом переговорного процесса.

«Мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским. Если мы продолжим движение нынешним курсом, то придем к этому», — сообщил собеседник Axios. По словам инсайдера, перед этим должны быть организованы дополнительные трехсторонние переговоры.

Первый день трехсторонних консультаций по вопросам безопасности состоялся в Абу‑Даби 23 января, второе заседание прошло там же 24 января. По итогам переговоров Зеленский заявил, что новый раунд обсуждений по урегулированию конфликта на Украине может быть проведен в Абу‑Даби уже на следующей неделе.

