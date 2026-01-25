Курская область, 25 января.
тНа Тёткинском и Глушковском направлении без особых изменений линии фронта. Авиация ВС РФ отработала по позициям 103-й ОБр теробороны в окрестностях Кислой Дубины.
Киевское командование перебросило в Краснопольский район Сумской области специалистов ПВО. Внезапно — они пополнили ряды 119-й бригады теробороны в качестве пехоты.
Есть и случаи дезертирства из ВСУ в Сумской области. Украинская полиция задержала военного из 80-й ОДШБр ВСУ, который на несколько месяцев сбежал из своего подразделения.
Как оказалось, украинский боевик самовольно покинул часть, чтобы собрать и высушить запрещённые растения. Их было много, только в сарае у военного наши почти 2,5 килограмма «готового продукта». Это добро затем расходилось по рукам сослуживцев.
Теперь боевика будут судить не только за самовольное оставление части, но и за хранение запрещённых веществ.
Харьковская область, 25 января.
Штурмовики группировки «Север» освободили село Старица. Населённый пункт находится в Чугуевском районе области. Село стоит на одноимённой реке в одном километре от места, где Старица впадает в Северский Донец.
— Из Старицы можно наступать на юг — на Рубежное и Старый Салтов, чтобы лишить противника переправ через реку. Это создаст предпосылки для выхода на Чугуев и к восточным пригородам Харькова, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.
Оттолкнувшись от ранее освобождённой Симоновки, «северяне» развивают успех в окрестностях населённого пункта. В лесах рядом с селом им удалось продвинуться на 200 метров вглубь обороны противника и захватить один опорный пункт.
Донецкая Народная Республика, 25 января.
Армия России от Покровска и Димитрова (Мирнограда) пробивается к новым рубежам обороны ВСУ. Наши штурмовики уже находятся в восточных окраинах Гришина, но противник постоянно атакует бойцов дронами.
Экипажи танков Южной группировки войск уничтожили замаскированные блиндажи и наблюдательный пункт ВСУ на Константиновском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Серьёзные бои идут также в районе Нового Донбасса, за который ВС РФ зацепились не так давно. Киевские боевики пытаются атаковать наши позиции силами 4-й ОБр нацгвардии.
— Наши войска постепенно пробиваются к новому рубежу, однако ВСУ перебросили значительные подкрепления и пытаются сдерживать натиск, регулярно контратакуя, — охарактеризовали ситуацию на Покровском направлении авторы канала «Архангел спецназа».
Группировка ВСУ в Закотном осталась без прямого снабжения. ВС РФ перерезали восточную трассу, на которой строилась логистика боевиков, засевших в селе. Продолжается зачистка мелового склона от Законтного к Кривой Луке.
В 30 километрах от Славянска Российская армия расширяет зону контроля. Штурмовики продвигаются от Бондарного к Никифоровке. Во второе село наши бойцы заходят малыми группами. Устойчивого контроля над населённым пунктом ещё нет, но позиционные бои уже идут.
Вторая встреча по Донбассу в Абу-Даби.
В Абу-Даби прошла трёхстороння встреча между представителями России, США и Украины. На переговорах, которые длились два дня, обсуждалось мирное урегулирование конфликта.
По сообщениям западных СМИ, каких-либо серьёзных событий по итогам встречи делегаций не будет. Все стороны договорились продолжить переговоры на следующей неделе там же — в Абу-Даби.
При этом отмечается, что представители России, США и Украины обсуждали нерешённые вопросы в рамках мирной инициативы Вашингтона, а сами переговоры прошли в конструктивной атмосфере. В то же время ТАСС пишет о том, что на встрече обсуждали сразу несколько документов по завершению конфликта.