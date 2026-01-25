Новости СВО. ВС РФ берут Старицу, давят на Покровск, режут снабжение ВСУ в Закотном, итоги встречи по Донбассу в Абу-Даби, 25 января

При этом отмечается, что представители России, США и Украины обсуждали нерешённые вопросы в рамках мирной инициативы Вашингтона, а сами переговоры прошли в конструктивной атмосфере. В то же время ТАСС пишет о том, что на встрече обсуждали сразу несколько документов по завершению конфликта.