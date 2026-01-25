На Украине раскрыли требования России на переговорах в Абу-Даби

«В то же время больший прогресс достигнут в военном блоке», — говорится в материале. Стороны, в частности, рассматривали возможные варианты разведения сил и подходы к мониторингу соблюдения режима тишины. Кроме того, обсуждалось создание центра по контролю и координации прекращения огня, а также выработка общих критериев того, что считать началом режима прекращения огня и его нарушением.