Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: Переговоры по Украине возобновятся в Абу-Даби на следующей неделе

Трёхсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины продолжат на следующей неделе в Абу-Даби. Об этом в социальной сети X сообщил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Источник: Life.ru

Дипломат назвал только что завершившийся двухдневный саммит в ОАЭ конструктивным. Он подтвердил решимость администрации Дональда Трампа добиваться мирного урегулирования украинского конфликта. Встречи проходили в закрытом формате и были посвящены обсуждению нерешённых вопросов американского мирного плана. Российскую сторону на переговорах возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорились о полном выводе Вооружённых сил Украины с территории Донбасса ещё в августе прошлого года. Эта договорённость стала ключевым элементом так называемой «формулы Анкориджа», согласованной лидерами. План также подразумевает переход региона под полный контроль России и заморозку боевых действий на остальных участках фронта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше