Уиткофф: Переговоры по Украине возобновятся в Абу-Даби на следующей неделе

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорились о полном выводе Вооружённых сил Украины с территории Донбасса ещё в августе прошлого года. Эта договорённость стала ключевым элементом так называемой «формулы Анкориджа», согласованной лидерами. План также подразумевает переход региона под полный контроль России и заморозку боевых действий на остальных участках фронта.