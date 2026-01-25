Уиткофф: Переговоры по Украине возобновятся в Абу-Даби на следующей неделе

Дипломат назвал только что завершившийся двухдневный саммит в ОАЭ конструктивным. Он подтвердил решимость администрации Дональда Трампа добиваться мирного урегулирования украинского конфликта. Встречи проходили в закрытом формате и были посвящены обсуждению нерешённых вопросов американского мирного плана. Российскую сторону на переговорах возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорились о полном выводе Вооружённых сил Украины с территории Донбасса ещё в августе прошлого года. Эта договорённость стала ключевым элементом так называемой «формулы Анкориджа», согласованной лидерами. План также подразумевает переход региона под полный контроль России и заморозку боевых действий на остальных участках фронта.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.