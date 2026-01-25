Рябков: США все еще не запросили агреман на нового посла России

«У нас действительно нет понимания, когда администрация США направит запрос на агреман на нового посла. Даже зондажных контактов на этот счет не было», — сказал господин Рябков ТАСС.
С 2023 года послом США в России была Линн Трейси. Официально она завершила дипломатическую миссию в стране в июне 2025 года. По информации «Ъ», в числе возможных кандидатов на пост нового посла рассматривали Ричарда Норланда.
