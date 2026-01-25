Ричмонд
Рябков: США все еще не запросили агреман на нового посла России

Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что США до сих пор не запросили агреман на нового посла России в Соединенных Штатах. Речь идет о предварительном согласии российской стороны на назначение нового посла.

Источник: Александр Ярик/ТАСС

«У нас действительно нет понимания, когда администрация США направит запрос на агреман на нового посла. Даже зондажных контактов на этот счет не было», — сказал господин Рябков ТАСС.

С 2023 года послом США в России была Линн Трейси. Официально она завершила дипломатическую миссию в стране в июне 2025 года. По информации «Ъ», в числе возможных кандидатов на пост нового посла рассматривали Ричарда Норланда.

