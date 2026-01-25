Ричмонд
Мелони назвала заявления Трампа о НАТО в Афганистане неприемлемыми

Премьер-министр Италии возмутилась словами Трампа о действиях союзников США по НАТО во время операции в Афганистане.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко отреагировала на высказывания президента США Дональда Трампа, в которых ставилась под сомнение роль союзников по НАТО в операции в Афганистане.

«Правительство Италии с изумлением узнало о заявлениях президента Трампа о том, что союзники по НАТО “оказались позади” в ходе операций в Афганистане», — сказала Мелони.

Глава итальянского правительства напомнила о вкладе страны в международную операцию после терактов 11 сентября, подчеркнув, что Италия понесла значительные потери, лишившись 50 военнослужащих. По ее оценке, любые попытки принизить участие союзников в борьбе с терроризмом и совместных военных усилиях искажают историческую реальность.

Мелони также указала, что Италию и США связывают прочные партнерские отношения, основанные на общих ценностях и многолетнем сотрудничестве. При этом она подчеркнула, что сохранение союзнической солидарности в рамках НАТО невозможно без взаимного уважения, особенно в условиях современных международных вызовов.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер также резко раскритиковал Трампа после его заявлений о поведении стран НАТО во время операции в Афганистане.

