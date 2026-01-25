Мелони назвала заявления Трампа о НАТО в Афганистане неприемлемыми

Мелони также указала, что Италию и США связывают прочные партнерские отношения, основанные на общих ценностях и многолетнем сотрудничестве. При этом она подчеркнула, что сохранение союзнической солидарности в рамках НАТО невозможно без взаимного уважения, особенно в условиях современных международных вызовов.