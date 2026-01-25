США допускают возможность встречи Путина и Зеленского в ближайшее время

По словам собеседника портала, для организации этой встречи необходимо провести дополнительные трёхсторонние переговоры.
«Мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским», — заявил источник Axios.
В администрации США также считают, что трёхсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби прошли настолько хорошо, насколько в Вашингтоне могли себе представить.
Ранее сообщалось о проведении трёхсторонних консультаций по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Консультации принесли «определённые результаты». Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, а украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. На переговорах обсуждались вопросы региональной безопасности, пути урегулирования конфликта и сопутствующие территориальные аспекты.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.