США допускают возможность встречи Путина и Зеленского в ближайшее время

В Вашингтоне допускают возможность скорой встречи президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источник в администрации президента США.

По словам собеседника портала, для организации этой встречи необходимо провести дополнительные трёхсторонние переговоры.

«Мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским», — заявил источник Axios.

В администрации США также считают, что трёхсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби прошли настолько хорошо, насколько в Вашингтоне могли себе представить.

Ранее сообщалось о проведении трёхсторонних консультаций по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Консультации принесли «определённые результаты». Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, а украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. На переговорах обсуждались вопросы региональной безопасности, пути урегулирования конфликта и сопутствующие территориальные аспекты.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

