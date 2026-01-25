МИД РФ: США всё ещё не запросили агреман на нового посла в России

США до настоящего времени не обращались за агреманом на назначение нового посла в РФ. Предварительных консультаций по этому вопросу также не проводилось. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«У нас действительно нет понимания, когда администрация США направит запрос на агреман на нового посла. Даже зондажных контактов на этот счет не было», — сказал он в беседе с ТАСС.
Агреман — это предварительное разрешение, которое одно государство дает другому на назначение конкретного человека (например, будущего посла) своим официальным представителем.
6 марта президент РФ Владимир Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США.
С недавнего времени граждане РФ могут получать визы США только в Варшаве или Астане. При этом Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков заявил, что посольство продолжит выдавать российские визы американцам в США.