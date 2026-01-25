Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Cтороны обсудили в Абу-Даби все аспекты мирного урегулирования конфликта

На состоявшихся в Абу-Даби трёхсторонних переговорах представители России, США и Украины обсудили все аспекты возможного урегулирования. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники в американской администрации.

Источник: Life.ru

«Обсуждалось всё. Ни одна из сторон не уходила от обсуждения. Мы не оставили за рамками дискуссии ни одного вопроса, никого не приходилось подталкивать. В комнате чувствовалось огромное уважение, потому что они действительно искали решения», — сообщили в источнике.

Как информирует Axios, в числе прочего стороны поднимали тему территорий, вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией, а также рассматривали возможные меры по деэскалации с обеих сторон.

Ранее специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что трёхсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины продолжат на следующей неделе в Абу-Даби. Дипломат назвал только что завершившийся двухдневный саммит в ОАЭ конструктивным. Он подтвердил решимость администрации Дональда Трампа добиваться мирного урегулирования украинского конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше