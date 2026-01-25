Cтороны обсудили в Абу-Даби все аспекты мирного урегулирования конфликта

«Обсуждалось всё. Ни одна из сторон не уходила от обсуждения. Мы не оставили за рамками дискуссии ни одного вопроса, никого не приходилось подталкивать. В комнате чувствовалось огромное уважение, потому что они действительно искали решения», — сообщили в источнике.
Как информирует Axios, в числе прочего стороны поднимали тему территорий, вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией, а также рассматривали возможные меры по деэскалации с обеих сторон.
Ранее специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что трёхсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины продолжат на следующей неделе в Абу-Даби. Дипломат назвал только что завершившийся двухдневный саммит в ОАЭ конструктивным. Он подтвердил решимость администрации Дональда Трампа добиваться мирного урегулирования украинского конфликта.
