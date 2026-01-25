Politico: США считают свои гарантии безопасности Украины важнее европейских

6 января во встрече «коалиции желающих» в Париже участвовали, в частности, лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, а также Владимир Зеленский. Впервые на таком совещании присутствовали представители США. В декларации, принятой участниками коалиции, говорится о намерении сформировать многонациональные военные силы, которые могут быть направлены на Украину по завершении конфликта, а также о готовности продолжать долгосрочную поддержку ВСУ, в том числе путем поставок вооружений и военной техники. Кроме того, по итогам совещания президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Зеленский подписали декларацию о намерении разместить на украинской территории иностранный воинский контингент.