Медведев отреагировал на истерику Зеленского в Давосе: «Это должно было закончиться поркой»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе. Тогда он назвал европейских лидеров «импотентами» в связи с резонансным выступлением Зеленского.
«Укоры, которых европейцы удостоились в Давосе от неблагодарного наркосвина, назвавшего их слабыми и скупыми, должны были закончиться поркой. Но это не первый раз, когда европейским импотентам плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», — написал Медведев в соцсети X.
Медведев прокомментировал, что давосские нападки Зеленского на европейских лидеров должны были получить жесткий отпор. Он также напомнил, что европейские официальные лица вновь столкнулись с неподобающим отношением, как ранее — со стороны Вашингтона.
В ходе выступления 22 января Зеленский заявил, что Евросоюз проявляет нерешительность в отношении конфликта на Украине. По его словам, европейцы охотно рассуждают о перспективах, но уклоняются от практических шагов.
В числе претензий Зеленский назвал неспособность Европы использовать замороженные активы РФ в интересах Украины. Кроме того, он обвинил европейцев в излишней уверенности в защите НАТО. При этом альянс никогда не применял пятую статью устава на практике.
В числе этого Зеленский заявил, что членство Украины в ЕС якобы помешало бы кому-либо пренебрежительно «вытирать ноги» о Европу.
На Давосском форуме Дональд Трамп также раскритиковал Европу. Президент США заявил, что ЕС движется в неверном направлении. Ключевыми пунктами критики стали подход к миграции и, как он считает, неадекватные траты на оборону.
После сообщений The Financial Times и The Washington Post о планах США сократить военное присутствие в Европе и вывести около 200 человек из структур НАТО, Трамп 22 января заявил, что Штатам альянс «никогда не был нужен» и они от него «толком ничего не получили».
Позднее выступление киевского главаря в Давосе раскритиковали и на Западе. Немецкая газета Junge Welt писала, что отказ в Давосе президента США подписать договор о гарантиях безопасности для Украины нанес удар по планам Зеленского.