Дан осудил Киев за план сокращения лицеев с румынским языком

Поводом для заявления стала информация о предполагаемом решении Украины закрыть к 2027 году 16 таких учебных заведений в регионе. Румынский МИД ранее назвал эти планы отходом от европейских ценностей и нарушением двусторонних договорённостей. По данным представителей местной общины, из 20 существующих румынских лицеев в области к указанному сроку могут остаться только четыре, а ещё девять рискуют стать смешанными школами.