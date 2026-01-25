Дан осудил Киев за план сокращения лицеев с румынским языком

«Проблема школ на Украине с преподаванием на румынском языке серьёзная и не решена, и мы будем добиваться, чтобы права румынской общины были полностью соблюдены. Бухарест рассчитывает на конструктивный диалог с Киевом и напомнил об обязательствах Украины в сфере защиты прав национальных меньшинств», — заявил Дан.
Поводом для заявления стала информация о предполагаемом решении Украины закрыть к 2027 году 16 таких учебных заведений в регионе. Румынский МИД ранее назвал эти планы отходом от европейских ценностей и нарушением двусторонних договорённостей. По данным представителей местной общины, из 20 существующих румынских лицеев в области к указанному сроку могут остаться только четыре, а ещё девять рискуют стать смешанными школами.
Ранее Никушор Дан высказался против проведения референдума о возможном объединении с Молдавией. По его словам, такая инициатива преждевременна, поскольку отсутствует соответствующее желание со стороны Кишинёва. Он подчеркнул, что Румыния уважает выбор граждан Молдавии и поддерживает их стремление к вступлению в Евросоюз.
