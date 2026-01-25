Сирия продлевает перемирие для вывоза боевиков ИГ* в Ирак

Ранее Минобороны Сирии сообщало о введении четырёхдневного режима прекращения огня на северо-востоке страны по соглашению с курдской коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС). Данное решение, как сообщалось, было принято в рамках нового соглашения между сирийским правительством и курдской коалицией СДС, направленного на стабилизацию ситуации на северо-востоке страны и предотвращение боевых действий в регионе.