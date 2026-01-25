Ричмонд
Сирия продлевает перемирие для вывоза боевиков ИГ* в Ирак

Власти Сирии приняли решение о продлении режима прекращения огня на северо-востоке страны. Как заявили в Министерстве обороны, это необходимо для содействия завершению операции США по вывозу заключённых террористов ИГ* из сирийских тюрем в Ирак.

Согласно информации, предоставленной международными и сирийскими организациями, в лагерях Аль-Холь и Рож, расположенных на северо-востоке Сирии, содержатся десятки тысяч людей, связанных с ИГ*. Среди них значительная доля — граждане Ирака.

«Решение о продлении режима прекращения огня принято в поддержку американской операции по вывозу заключённых из организации ИГ* в тюрьмах СДС (Курдские формирования “Сирийских демократических сил”. — Прим. Life.ru) в Ирак», — говорится в заявлении.

Режим прекращения огня на всех участках боевого соприкосновения с СДС продлили на 15 дней.

Ранее Минобороны Сирии сообщало о введении четырёхдневного режима прекращения огня на северо-востоке страны по соглашению с курдской коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС). Данное решение, как сообщалось, было принято в рамках нового соглашения между сирийским правительством и курдской коалицией СДС, направленного на стабилизацию ситуации на северо-востоке страны и предотвращение боевых действий в регионе.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Террористическая организация, запрещённая на территории России.

