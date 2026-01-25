Ричмонд
Макрон намерен ускорить запрет соцсетей для детей младше 15 лет во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении ускорить принятие закона, запрещающего использование социальных сетей для детей младше 15 лет. Об этом сообщает местное издание Le Républicain Lorrain.

Помимо этого, Макрон намерен ввести запрет на использование телефонов в школах. Французский парламент планирует начать рассмотрение соответствующего законопроекта уже 26 января.

«Я думаю, что это ясное правило для наших подростков, ясное для семей, ясное для учителей. Эмоции наших детей не продаются и не подлежат безнаказанному манипулированию со стороны американских платформ», — подчеркнул французский лидер.

В Австралии с 10 декабря уже вступил в силу закон, запрещающий регистрацию в соцсетях лицам младше 16 лет. В Непале ограничение соцсетей вызвало массовые протесты: протестующие избили заместителя премьера, подожгли офис президента, парламент и другие здания органов власти. В результате столкновений погибли не менее 19 человек, более 300 получили ранения.

В Казахстане правительство также рассматривает закон о запрете регистрации в соцсетях детям до 16 лет. Министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что поправки прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Планируется разработка механизмов проверки возраста и мер ответственности за нарушение правил. Аналогичные инициативы обсуждаются в Германии, где предлагают ввести запрет на использование соцсетей для лиц младше 16 лет. В Госдуме также предлагали рассмотреть возможность введения аналогичных ограничений и в России.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

