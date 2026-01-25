Макрон намерен ускорить запрет соцсетей для детей младше 15 лет во Франции

В Казахстане правительство также рассматривает закон о запрете регистрации в соцсетях детям до 16 лет. Министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что поправки прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Планируется разработка механизмов проверки возраста и мер ответственности за нарушение правил. Аналогичные инициативы обсуждаются в Германии, где предлагают ввести запрет на использование соцсетей для лиц младше 16 лет. В Госдуме также предлагали рассмотреть возможность введения аналогичных ограничений и в России.