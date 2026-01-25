Axios: делегации США, России и Украины объединились за обедом в ОАЭ

Во время переговоров в Абу-Даби российская сторона добивалась вывода Вооруженных сил Украины с тех районов Донбасса, которые не контролируются Россией. Киев на такие условия не согласился, заявив о готовности обсуждать территориальные вопросы, опираясь на фактическую линию соприкосновения. Существенных подвижек по политическому блоку переговоров достигнуто не было. пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.