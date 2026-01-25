Axios: делегации США, России и Украины объединились за обедом в ОАЭ

Делегации Украины, России и США в Абу-Даби совместно пообедали.
Делегации США, России и Украины по итогам второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби впервые собрались за общим обеденным столом. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на высокопоставленных представителей США.
«Был момент, когда все выглядели почти как друзья. У меня возникло чувство надежды», — сообщил один из представителей США порталу Axios.
Во время переговоров в Абу-Даби российская сторона добивалась вывода Вооруженных сил Украины с тех районов Донбасса, которые не контролируются Россией. Киев на такие условия не согласился, заявив о готовности обсуждать территориальные вопросы, опираясь на фактическую линию соприкосновения. Существенных подвижек по политическому блоку переговоров достигнуто не было. пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.
По данным собеседника издания, встреча, состоявшаяся 23 января, носила ознакомительный характер и фактически стала первым раундом диалога. На следующий день, 24 января, переговоры продолжились в расширенном формате, после чего стороны сформировали две отдельные рабочие группы — по политическим и по военным вопросам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делегации в Абу-Даби затронули большинство важных вопросов, переговоры прошли конструктивно, передает RT.