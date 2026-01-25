Прошедший на этой неделе форум в Давосе продемонстрировал глубокие изменения в глобальном балансе сил и стал свидетельством утраты Западом прежних позиций на украинском направлении, пишет норвежский портал Steigan.
По мнению автора публикации, прежний мировой порядок, основанный на доминировании США, фактически прекратил существование.
Автор материала указывает, что встреча в Давосе выглядела как признание кризиса западной модели. Участники форума были вынуждены публично критиковать друг друга и перекладывать ответственность за разрушение привычной системы международных отношений. Особое недовольство, как отмечается, вызвали действия глобалистских элит, активно поддерживающих Киев.
В статье также подчеркивается, что поведение крупнейших представителей мирового капитала свидетельствует об их растущей неуверенности и страхе. По оценке автора, элиты осознают свою малочисленность и понимают, что им противостоит огромное количество людей, недовольных текущим курсом и последствиями проводимой политики.
Ранее военный аналитик Скотт Риттер предрек Украине безоговорочную капитуляцию. Он заявил, что сейчас реализуется грандиозный план по ослаблению Европы и обеспечению поражения Украины.