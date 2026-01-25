Представители США, России и Украины собирались за общим обеденным столом в ОАЭ

«Был момент, когда все выглядели почти как друзья. У меня возникло чувство надежды», — заявил один из представителей США.
Ранее специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что трёхсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины продолжат на следующей неделе в Абу-Даби. Дипломат назвал только что завершившийся двухдневный саммит в ОАЭ конструктивным. Он подтвердил решимость администрации Дональда Трампа добиваться мирного урегулирования украинского конфликта. Встречи проходили в закрытом формате и были посвящены обсуждению нерешённых вопросов американского мирного плана.
