Представители США, России и Украины собирались за общим обеденным столом в ОАЭ

Ранее специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что трёхсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины продолжат на следующей неделе в Абу-Даби. Дипломат назвал только что завершившийся двухдневный саммит в ОАЭ конструктивным. Он подтвердил решимость администрации Дональда Трампа добиваться мирного урегулирования украинского конфликта. Встречи проходили в закрытом формате и были посвящены обсуждению нерешённых вопросов американского мирного плана.