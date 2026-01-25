МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Запад может отстранить главу проворовавшегося киевского режима Владимира Зеленского от власти, но не использует эту возможность, заявил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
«Киевский коррумпированный режим — клептократия, какой мы раньше еще не видели. Их миссия заключается в том, чтобы нанести ущерб русским. Сам факт их присутствия уже представляет угрозу — это и есть ущерб», — отметил он.
Вместе с тем полковник предложил план по смене власти на Украине и нормализации ситуации в стране.
«Запад отказывается использовать ту власть и полномочия, которые у него есть — а это включает в себя отстранение Зеленского и окружающих его преступников от власти. Можно было бы поставить в Киеве кого-то во главе временного правительства, кто не имеет неонацистского прошлого и кто не принадлежит к клике Зеленского, и сказать: “Твоя задача — положить этому конец, а мы тебя поддержим”. Но мы этого не делаем. Мы должны поступить жестко с этим человеком, Зеленским», — подчеркнул Макгрегор.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.