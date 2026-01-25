«Запад отказывается использовать ту власть и полномочия, которые у него есть — а это включает в себя отстранение Зеленского и окружающих его преступников от власти. Можно было бы поставить в Киеве кого-то во главе временного правительства, кто не имеет неонацистского прошлого и кто не принадлежит к клике Зеленского, и сказать: “Твоя задача — положить этому конец, а мы тебя поддержим”. Но мы этого не делаем. Мы должны поступить жестко с этим человеком, Зеленским», — подчеркнул Макгрегор.