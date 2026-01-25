«Назревает идеальный шторм, потому что сейчас разваливаются линии фронта, экономика рушится, электричество отключается, крупные города, такие как Киев, эвакуируются, а олигархи начинают враждовать друг с другом. Долго так продолжаться не может», — пояснил профессор.
По оценке эксперта, нарастающее напряжение парализует способность украинского руководства управлять армией и страной в целом, что сделает выполнение российских условий неизбежным. Дизен охарактеризовал ситуацию как «идеальный шторм», ссылаясь на сочетание военных, экономических и социальных проблем.
Ранее в Вашингтоне допустили возможность скорой встречи президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Для организации этой встречи необходимо провести дополнительные трёхсторонние переговоры. В администрации США также считают, что трёхсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби прошли настолько хорошо, насколько в Вашингтоне могли себе представить.
