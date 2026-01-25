Ранее в Вашингтоне допустили возможность скорой встречи президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Для организации этой встречи необходимо провести дополнительные трёхсторонние переговоры. В администрации США также считают, что трёхсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби прошли настолько хорошо, насколько в Вашингтоне могли себе представить.