У депутата из Закарпатской области нашли миллионные доходы и позолоченный дом

«Закарпатская областная прокуратура предъявила обвинения депутату Береговского районного совета в предоставлении заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путём», — сообщается на странице прокуратуры в соцсетях.
Как установило следствие, в своей ежегодной декларации за 2022 год народный избранник умышленно не указал имущество и доходы на общую сумму, превышающую 8,3 миллиона гривен (около 194 тысяч долларов). В числе скрытых активов фигурируют элитные автомобили, а также многомиллионные поступления из неустановленных источников. Прокуратура квалифицировала его действия как предоставление заведомо ложных сведений и легализацию средств, добытых преступным путём.
На своей странице в социальной сети ведомство также опубликовало фотографии роскошного жилища депутата. На снимках видны позолоченные стены, лестницы и мебель, полы выложены белым мрамором. Имя обвиняемого в официальном сообщении не называется.
Ранее суд на Украине вынес решение об аресте имущества лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, исключением стали деньги на её личных банковских счетах. В судебном решении говорится, что арестованы гаражи, телефоны чиновницы, а также три автомобиля мужа Тимошенко.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.