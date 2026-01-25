Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У депутата из Закарпатской области нашли миллионные доходы и позолоченный дом

Депутат Береговского районного совета в Закарпатской области на Украине обвинён в сокрытии доходов на миллионы гривен. По информации региональной прокуратуры, чиновник жил в частном особняке с интерьерами, украшенными позолотой, но не указал своё имущество в декларации.

Источник: Life.ru

«Закарпатская областная прокуратура предъявила обвинения депутату Береговского районного совета в предоставлении заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путём», — сообщается на странице прокуратуры в соцсетях.

Как установило следствие, в своей ежегодной декларации за 2022 год народный избранник умышленно не указал имущество и доходы на общую сумму, превышающую 8,3 миллиона гривен (около 194 тысяч долларов). В числе скрытых активов фигурируют элитные автомобили, а также многомиллионные поступления из неустановленных источников. Прокуратура квалифицировала его действия как предоставление заведомо ложных сведений и легализацию средств, добытых преступным путём.

На своей странице в социальной сети ведомство также опубликовало фотографии роскошного жилища депутата. На снимках видны позолоченные стены, лестницы и мебель, полы выложены белым мрамором. Имя обвиняемого в официальном сообщении не называется.

Ранее суд на Украине вынес решение об аресте имущества лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, исключением стали деньги на её личных банковских счетах. В судебном решении говорится, что арестованы гаражи, телефоны чиновницы, а также три автомобиля мужа Тимошенко.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.