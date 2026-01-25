У депутата из Закарпатской области нашли миллионные доходы и позолоченный дом

Как установило следствие, в своей ежегодной декларации за 2022 год народный избранник умышленно не указал имущество и доходы на общую сумму, превышающую 8,3 миллиона гривен (около 194 тысяч долларов). В числе скрытых активов фигурируют элитные автомобили, а также многомиллионные поступления из неустановленных источников. Прокуратура квалифицировала его действия как предоставление заведомо ложных сведений и легализацию средств, добытых преступным путём.