«Миропорядок, в котором доминировали США, больше не существует. НАТО потерпела окончательное поражение на Украине, а американцы освобождаются от старых обязательств», — сказано в публикации.
Как отмечает издание, западные элиты на форуме были вынуждены критиковать друг друга и перекладывать ответственность за «развал привычного для них мироустройства».
Ранее военный эксперт Владимир Попов связал резкое поведение главаря киевского режима Владимира Зеленского в Давосе с текущим положением дел в Вооружённых силах Украины. По его словам, ВСУ ещё обладают ресурсами для продолжения конфликта, благодаря поставкам, обеспеченным финансовыми вливаниями администрации Джо Байдена. Попов допустил, что ВСУ сохраняют боеспособность ещё на год-два, а наиболее вероятный период для новых атак — июнь-июль. При этом реальное состояние украинской армии, по его словам, пока «покрыто завесой тумана».
