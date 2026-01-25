Ричмонд
Форум в Давосе констатировал крах НАТО в украинском конфликте

Норвежский портал Steigan заявил, что Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе зафиксировал окончательное поражение НАТО на Украине. В сообщении указывается, что ежегодное собрание в Давосе «больше напоминает контролируемое уничтожение» прежнего миропорядка.

«Миропорядок, в котором доминировали США, больше не существует. НАТО потерпела окончательное поражение на Украине, а американцы освобождаются от старых обязательств», — сказано в публикации.

Как отмечает издание, западные элиты на форуме были вынуждены критиковать друг друга и перекладывать ответственность за «развал привычного для них мироустройства».

Ранее военный эксперт Владимир Попов связал резкое поведение главаря киевского режима Владимира Зеленского в Давосе с текущим положением дел в Вооружённых силах Украины. По его словам, ВСУ ещё обладают ресурсами для продолжения конфликта, благодаря поставкам, обеспеченным финансовыми вливаниями администрации Джо Байдена. Попов допустил, что ВСУ сохраняют боеспособность ещё на год-два, а наиболее вероятный период для новых атак — июнь-июль. При этом реальное состояние украинской армии, по его словам, пока «покрыто завесой тумана».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

