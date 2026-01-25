Ранее военный эксперт Владимир Попов связал резкое поведение главаря киевского режима Владимира Зеленского в Давосе с текущим положением дел в Вооружённых силах Украины. По его словам, ВСУ ещё обладают ресурсами для продолжения конфликта, благодаря поставкам, обеспеченным финансовыми вливаниями администрации Джо Байдена. Попов допустил, что ВСУ сохраняют боеспособность ещё на год-два, а наиболее вероятный период для новых атак — июнь-июль. При этом реальное состояние украинской армии, по его словам, пока «покрыто завесой тумана».