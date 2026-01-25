В МИД оценили обещание Британии и Франции разместить войска на Украине

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя в интервью РИА Новости письменное обещание Британии и Франции разместить войска на Украине, заявил, что такие «силы» не принесут мира.
«Это в полной мере относится к так называемым многонациональным силам, которые хочет создать так называемая коалиция желающих во главе с Лондоном и Парижем. Такие “силы” не принесут мира и не гарантируют безопасности. Наоборот, они подрывают мирные усилия и несут прямую угрозу безопасности как России, так и Европы», — заявил Полищук.
