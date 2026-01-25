Нетаньяху заблокировал участие президента Израиля в запуске Совета мира

«Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома позволить президенту Ицхаку Герцогу поприсутствовать на церемонии запуска Совета мира по Газе президента (США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа в четверг в Давосе», — говорится в сообщении.
По информации Axios, Нетаньяху аргументировал свою позицию тем, что приглашение на мероприятие было адресовано лично ему, а не главе израильского государства. В связи с тем, что сам Нетаньяху не смог посетить Давос из-за опасений выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом, Израиль не был представлен на церемонии.
Ранее стало известно, что Биньямин Нетаньяху планирует провести встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером для обсуждения перспектив мирного урегулирования в секторе Газа. На встрече предполагается обсудить вопросы открытия КПП «Рафах» и начала восстановления палестинского анклава под эгидой «Совета мира». Вашингтон настаивает на полном возобновлении работы КПП «Рафах» до возвращения останков заложников, удерживаемых ХАМАС.
