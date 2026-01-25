Стармер и Трамп обсудили перемирие на Украине и вопрос безопасность в Арктике

Ранее президент России Владимир Путин отметил возросший интерес к Арктическому региону не только среди стран Арктического бассейна, но и в государствах, традиционно не считающихся арктическими. Он подчеркнул, что Россия исторически занимала лидирующие позиции в изучении и освоении Арктики на протяжении десятилетий.