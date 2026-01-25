Стармер и Трамп обсудили перемирие на Украине и вопрос безопасность в Арктике

«Лидеры обсудили необходимость укрепления безопасности в Арктике, и премьер-министр заявил, что это один из абсолютных приоритетов его правительства», — отмечается в релизе.
В ходе беседы Стармер подчеркнул необходимость продолжения оказания международной поддержки Украине в сфере обороны. Он также затронул тему высказываний Трампа о войсках стран НАТО в Афганистане, отдав должное героизму британских и американских военнослужащих.
Ранее президент России Владимир Путин отметил возросший интерес к Арктическому региону не только среди стран Арктического бассейна, но и в государствах, традиционно не считающихся арктическими. Он подчеркнул, что Россия исторически занимала лидирующие позиции в изучении и освоении Арктики на протяжении десятилетий.
