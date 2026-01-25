Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер и Трамп обсудили перемирие на Украине и вопрос безопасность в Арктике

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп выразили общее мнение о необходимости продвижения к долгосрочному прекращению огня на Украине. Также стороны обсудили вопросы безопасности в Арктике. Об этом говорится в заявлении, распространённом канцелярией главы британского правительства по итогам телефонного разговора.

«Лидеры обсудили необходимость укрепления безопасности в Арктике, и премьер-министр заявил, что это один из абсолютных приоритетов его правительства», — отмечается в релизе.

В ходе беседы Стармер подчеркнул необходимость продолжения оказания международной поддержки Украине в сфере обороны. Он также затронул тему высказываний Трампа о войсках стран НАТО в Афганистане, отдав должное героизму британских и американских военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин отметил возросший интерес к Арктическому региону не только среди стран Арктического бассейна, но и в государствах, традиционно не считающихся арктическими. Он подчеркнул, что Россия исторически занимала лидирующие позиции в изучении и освоении Арктики на протяжении десятилетий.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше