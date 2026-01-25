Мирошник: Киев обстрелом Белгорода создаёт «соответствующий фон» переговорам

«Очень похоже, что режим Зеленского создаёт “соответствующий фон” переговорам в Абу-Даби», — прокомментировал Мирошник.
Напомним, 24 января Белгород подвергся самому массированному обстрелу за всё время проведения специальной военной операции. Предварительно, удар был нанесён с помощью ракет HIMARS. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Сотрудники МЧС ранее потушили возгорание во дворе многоквартирного дома в районе Харгоры после массированного ракетного удара Вооружённых сил Украины.
