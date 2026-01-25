Ричмонд
Мирошник: Киев обстрелом Белгорода создаёт «соответствующий фон» переговорам

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреливают Белгород ради создания «соответствующего фона» для переговоров в Абу-Даби. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Очень похоже, что режим Зеленского создаёт “соответствующий фон” переговорам в Абу-Даби», — прокомментировал Мирошник.

Напомним, 24 января Белгород подвергся самому массированному обстрелу за всё время проведения специальной военной операции. Предварительно, удар был нанесён с помощью ракет HIMARS. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Сотрудники МЧС ранее потушили возгорание во дворе многоквартирного дома в районе Харгоры после массированного ракетного удара Вооружённых сил Украины.

