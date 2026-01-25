Рябков сообщил, что Россия и США непублично общаются на тему раздражителей

Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«То есть наряду с фокусировкой на экспертном уровне наших обменов произошло, если хотите, возвращение к нормальности. В том смысле, что такого рода рабочие контакты проводятся в столицах», — сказал Рябков ТАСС.
Предыдущий раунд таких контактов состоялся в Вашингтоне, добавил замминистра.
В декабре Рябков отмечал, что США связывают возобновление авиасообщения с Россией с урегулированием украинского конфликта.
