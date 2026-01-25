Ричмонд
«Русские открыто смеются». В США оценили военные действия союзников Украины

Аналитик Мартьянов: помощь Запада привела Украину к краху.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западная военно-политическая поддержка Киева, которую оказывали некомпетентные специалисты, привела Украину к катастрофе, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.

«Русские открыто смеются над западными военными. Главный момент во всем этом — то, что происходит на Украине, прекращающей свое существование у нас на глазах. Это полный провал. К этой ситуации привел идиотский шаг на Украине некомпетентных, промытых идеологов из Госдепа, вроде Виктории Нуланд, и всех тех парней из ЦРУ и МИ-6, которых в нормальной стране не допустили бы даже к стрижке газона», — отметил он.

При этом Мартьянов подчеркнул, что Россия сегодня просто вынуждена проявлять решительность на поле боя, как это было уже много раз в ее истории.

«Но есть определенные круги, которые осознают, что США могут получить гораздо больше сотрудничая с Россией и Китаем, а не проявляя враждебность и агрессивность. Как бы печально это ни было, сила решает все. Соотношение сил и средств определяет исход. Поле боя сегодня выступает, так сказать, главным источником власти и влияния в мире. И поэтому русские делают то, что делают — побеждают врагов снова и снова. Они занимаются этим уже тысячу лет», — заключил аналитик.

По данным Минобороны, российские войска в минувшие сутки завершили освобождение населенного пункта Старица в Харьковской области. Потери ВСУ на всех участках фронта составили около 1305 военнослужащих.

