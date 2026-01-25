«Но есть определенные круги, которые осознают, что США могут получить гораздо больше сотрудничая с Россией и Китаем, а не проявляя враждебность и агрессивность. Как бы печально это ни было, сила решает все. Соотношение сил и средств определяет исход. Поле боя сегодня выступает, так сказать, главным источником власти и влияния в мире. И поэтому русские делают то, что делают — побеждают врагов снова и снова. Они занимаются этим уже тысячу лет», — заключил аналитик.