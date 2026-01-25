Ричмонд
Полищук назвал надуманной причину остановки переговоров в Стамбуле

Объяснение Министерства иностранных дел Украины о приостановке переговоров в Турции из-за отсутствия «ощутимого прогресса» кажется надуманным. Об этом заявил РИА «Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Источник: Life.ru

«В ноябре 2025 года МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия “ощутимого прогресса”. Звучит это надуманно», — отметил Полищук.

А ранее стало известно, что на состоявшихся в Абу-Даби трёхсторонних переговорах представители России, США и Украины обсудили все аспекты возможного урегулирования. Источник в администрации США отметил, что в комнате, где проводилась встреча, ощущалось уважение, так как «они действительно искали решения». В числе прочего стороны поднимали тему территорий, вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией, а также рассматривали возможные меры по деэскалации с обеих сторон.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

